Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 12 вересня
У четвер ввечері, 11 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:20 загрозу застування ворожих ударних дронів оголосили на Донеччині. БПЛА зафіксували на сході курсом на захід.
О 22:44 безпілотники помітили у Запорізькій області, зокрема у Нікопольському районі, курс північно-західний.
Станом на 23:16 дрони рухались:
- На Донеччині заходять на Харківщину з півдня.
- На Запоріжжі рухаються у напрямку міста із заходу.
О 23:52 ворожий БПЛА зафіксували у Прилуцькому районі Чернігівської області, курс південний.
Новина доповнюватиметься...
