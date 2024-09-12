Сили ППО вночі збили 44 ударних БПЛА, ще 4 дрони залишаються у повітряному просторі України
У ніч проти 12 вересня російські терористи запустили по території України 69 повітряних цілей, зокрема ракети та БПЛА. Українські сили ППО знищили 44 безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 09:00 радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 69 повітряних цілей ворога.
Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області. Також ворог запустив дві крилаті ракети Х-22/32 із літаків Ту-22М3 та 64 ударні БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито 44 ударних дрони. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.
Станом на 09:00 чотири ударні БПЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.
- Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі.
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