Сили ППО вночі збили 44 ударних БПЛА, ще 4 дрони залишаються у повітряному просторі України

Про це повідомляють Повітряні сили.

Станом на 09:00 радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 69 повітряних цілей ворога.

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області. Також ворог запустив дві крилаті ракети Х-22/32 із літаків Ту-22М3 та 64 ударні БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою збито 44 ударних дрони. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.

Станом на 09:00 чотири ударні БПЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.