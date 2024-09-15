Сили ППО вночі збили російську ракету Х-59 і 10 ударних БПЛА

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 17 засобів повітряного нападу противника.

Так, окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущених з окупованого Криму, та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також окупанти атакували Україну 14 ударними БПЛА типу Shahed, які запускали з російського Курська та Чауди в окупованому Криму.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БПЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.