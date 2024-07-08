Сили ППО вночі знищили 3 з 6 ворожих ракет, якими росіяни атакували Україну

Про це інформує командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зокрема, 4 ракети Х-101 випустив із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ) та ще дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Курської області та окупованого Криму.



За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.