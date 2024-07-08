Сили ППО вночі знищили 3 з 6 ворожих ракет, якими росіяни атакували Україну
У ніч проти понеділка, 8 липня, російські окупанти запустили для удару по Україні 6 своїх ракет. Українським оборонцям неба вдалося знищити 3 ворожі крилаті ракети
Про це інформує командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.
Зокрема, 4 ракети Х-101 випустив із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ) та ще дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Курської області та окупованого Криму.
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
- Цієї ночі декілька груп ракет атакували північ України. Перед цим росіяни атакували Харків та Суми - у Харкові внаслідок обстрілу постраждали дві жінки.
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