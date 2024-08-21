Сили ППО вночі знищили російську ракету і 50 "шахедів", якими окупанти атакували Україну

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Згідно з повідомленням, цієї ночі російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курщини та 69-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущених із Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Загалом радіотехнічними війками Повітряних сил було виявлено 72 повітряних цілей РФ.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Оборонцям неба вдалося збити 51 повітряну ціль окупантів, зокрема, одну ракету Х-59/Х-69 та 50 "шахедів" у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

У Повітряних силах додали, що ще 16 ворожих БПЛА було локаційно втрачено. Ймовірно, вони упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Олещук також зауважив, що цієї ночі було зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Білоруссю у Чернігівській області, а ще один російський дрон повернувся у Білгородську область.