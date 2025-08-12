Сили ППО за ніч збили 36 з 48 ворожих безпілотників
У ніч на вівторок, 12 серпня, російська армія здійснила чергову атаку на Україну за допомогою ударних дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 36 з 48 повітряних цілей
Про це проінформували Повітряні сили ЗС України.
Цієї ночі противник застосував 48 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з Брянської, Мюллерівської та Шаталівської областей. Крім того, були випущені 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Воронезької та Брянської областей РФ.
Росіяни атакували дронами Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину.
До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 11 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Сумській громаді під час атаки БПЛА цієї ночі постраждав 38-річний чоловік.
