Сили ППО за ніч збили 36 з 48 ворожих безпілотників

Про це проінформували Повітряні сили ЗС України.

Цієї ночі противник застосував 48 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з Брянської, Мюллерівської та Шаталівської областей. Крім того, були випущені 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Воронезької та Брянської областей РФ.

Росіяни атакували дронами Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.