Росія атакувала Україну дронами: на Сумщині поранений чоловік

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Сумщина: постраждав чоловік

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, в Сумській громаді під час атаки БПЛА цієї ночі постраждав 38-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, чоловік лікується амбулаторно.

Цієї доби на Сумщині повітряна тривога тривала 12 годин. Ворог здійснив понад 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 громадах Сумської області. Пошкодження зафіксували в чотирьох громадах:

Великописарівська – знищено адмінбудівлю;

Шосткинська – нежитлова будівля;

Зноб-Новгородська – об’єкт інфраструктури;

Сумська – об’єкти цивільної інфраструктури.

З прикордоння області евакуювали 14 людей.

Рух дронів у ніч на 12 серпня: хронологія і напрямки

О 20:22 зафіксовано загрозу застосування ударних БПЛА на території Чернігівської області.

Близько 20:49 повідомлено про ворожі БПЛА, ймовірно розвідувальні, на північ від Конотопа (Сумщина), на північ від Дергачів та на північний захід від Ізюма (Харківщина). Вони можуть виконувати роль навідників для засобів ураження; залучено сили для їх знищення.

О 21:02 у Харкові оголошено попередження — з північного заходу наближався ворожий БПЛА, можлива робота ППО.

Станом на 21:41 ворожі ударні БПЛА рухалися з півночі Сумської області у південно-західному напрямку, в бік Чернігівщини.

О 21:59 зафіксовано ударні БПЛА на північному сході Чернігівської області з тим самим південно-західним курсом.

Близько 22:15 ворожі дрони рухалися на Чернігівщині в напрямку Батурина, Корюківки та Коропа, а на Сумщині — в напрямку Путивля, Конотопа та Бурині. О 22:56 ударні БПЛА на південному заході Сумщини рухалися у бік Полтавщини.

Дві хвилини потому, о 22:58, зафіксовано рух ударних БПЛА на півночі Донеччини із західним курсом.

Станом на 23:08 БПЛА перебували на північному сході Полтавської області та рухалися південно-східним або південно-західним напрямком.

Станом на 00:12 безпілотники фіксували:

на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний;

на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний;

в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний.

О 00:46 дрони спостерігали на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс - південно-західний/південно-східний.

О 01:30 ворожі дрони перебували на Сумщині й рухались в напрямку населеного пункту Терни з півночі.

О 01:55 безпілотники пролітали над містом Суми, рухаючись з південного заходу.

О 02:53 загроза застосування ворогом ударних дронів поширилась на Донецьку область.

0 03:06 дрони фіксували на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.

О 03:25 ворожі безпілотники були помічені на півдні Донеччини, курс - північний.

"Краматорськ! Слов'янськ! До вас ворожі БПЛА з південного напрямку. Перебувайте в укриттях", - попередили в ПС о 03:44.

Станом на 04:07 ворожі БПЛА перебували на південному сході Дніпровщини, курс - північний/північно-західний.