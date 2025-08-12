Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну дронами: на Сумщині поранений чоловік
Оновлено

Росія атакувала Україну дронами: на Сумщині поранений чоловік

Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
09:08
Війна з Росією шахед

Увечері 11 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Сумщина: постраждав чоловік

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, в Сумській громаді під час атаки БПЛА цієї ночі постраждав 38-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, чоловік лікується амбулаторно.

Цієї доби на Сумщині повітряна тривога тривала 12 годин. Ворог здійснив понад  50 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 громадах Сумської області. Пошкодження зафіксували в чотирьох громадах:

  • Великописарівська – знищено адмінбудівлю;
  • Шосткинська – нежитлова будівля;
  • Зноб-Новгородська – об’єкт інфраструктури;
  • Сумська – об’єкти цивільної інфраструктури.

З прикордоння області евакуювали 14 людей.

Рух дронів у ніч на 12 серпня: хронологія і напрямки

О 20:22 зафіксовано загрозу застосування ударних БПЛА на території Чернігівської області.

Близько 20:49 повідомлено про ворожі БПЛА, ймовірно розвідувальні, на північ від Конотопа (Сумщина), на північ від Дергачів та на північний захід від Ізюма (Харківщина). Вони можуть виконувати роль навідників для засобів ураження; залучено сили для їх знищення.

О 21:02 у Харкові оголошено попередження — з північного заходу наближався ворожий БПЛА, можлива робота ППО.

Станом на 21:41 ворожі ударні БПЛА рухалися з півночі Сумської області у південно-західному напрямку, в бік Чернігівщини.

О 21:59 зафіксовано ударні БПЛА на північному сході Чернігівської області з тим самим південно-західним курсом.

Близько 22:15 ворожі дрони рухалися на Чернігівщині в напрямку Батурина, Корюківки та Коропа, а на Сумщині — в напрямку Путивля, Конотопа та Бурині. О 22:56 ударні БПЛА на південному заході Сумщини рухалися у бік Полтавщини.

Дві хвилини потому, о 22:58, зафіксовано рух ударних БПЛА на півночі Донеччини із західним курсом.

Станом на 23:08 БПЛА перебували на північному сході Полтавської області та рухалися південно-східним або південно-західним напрямком.

Станом на 00:12 безпілотники фіксували

  • на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний; 
  • на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний; 
  • в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний.

О 00:46 дрони спостерігали на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс - південно-західний/південно-східний.

О 01:30 ворожі дрони перебували на Сумщині й рухались в напрямку  населеного пункту Терни з півночі.

О 01:55 безпілотники пролітали над містом Суми, рухаючись з південного заходу.

О 02:53 загроза застосування ворогом ударних дронів поширилась на Донецьку область.

0 03:06 дрони фіксували на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.

О 03:25 ворожі безпілотники були помічені на півдні Донеччини, курс - північний.

"Краматорськ! Слов'янськ!  До вас ворожі БПЛА з південного напрямку. Перебувайте в укриттях", - попередили в ПС о 03:44.

Станом на 04:07 ворожі БПЛА перебували  на південному сході Дніпровщини, курс - північний/північно-західний.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Валерій Чалий
Автор Євген Козярін
12 серпня, 2025 вiвторок
"Є серйозні підтвердження": Чалий про дії армії Угорщини біля кордону з Україною в лютому 2022 року
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:42
Ексклюзив
гривні
НБУ прогнозує до кінця року подальше зменшення інфляції, - Фурман
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV