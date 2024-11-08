Сили ППО за ніч збили 62 ворожі БПЛА та 4 керовані авіаційні ракети

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 листопада (із 18:00 7 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла у РФ, та ТОТ Криму.

Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що Станом на 09:00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

"26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває", - йдеться у повідомленні.