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РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 7 листопада

Дар'я Куркіна
7 листопада, 2024 четвер
21:52
Війна з Росією сили ППО

Росіяни ввечері 7 листопада запустили ударні безпілотники по території України. У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ й КМВА.

Станом на 21:36 рух ворожих БПЛА зафіксували в північно-східній частині Чернігівщини й на півночі Київщини, курс західний. 

Також інформують про дрони на межі Чернігівщини та Полтавщини, у південно-західній частині Полтавщини та в південній частині Сумщини із курсом на південь.

О 21:36 повітряну тривогу оголосили й, зокрема, в Києві через загрозу безпілотників.

  • Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада у Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Чернігівщина
безпілотник
новини Києва
повітряна тривога
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