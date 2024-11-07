РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 7 листопада

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ й КМВА.

Станом на 21:36 рух ворожих БПЛА зафіксували в північно-східній частині Чернігівщини й на півночі Київщини, курс західний.

Також інформують про дрони на межі Чернігівщини та Полтавщини, у південно-західній частині Полтавщини та в південній частині Сумщини із курсом на південь.

О 21:36 повітряну тривогу оголосили й, зокрема, в Києві через загрозу безпілотників.