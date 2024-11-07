РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 7 листопада
Росіяни ввечері 7 листопада запустили ударні безпілотники по території України. У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ й КМВА.
Станом на 21:36 рух ворожих БПЛА зафіксували в північно-східній частині Чернігівщини й на півночі Київщини, курс західний.
Також інформують про дрони на межі Чернігівщини та Полтавщини, у південно-західній частині Полтавщини та в південній частині Сумщини із курсом на південь.
О 21:36 повітряну тривогу оголосили й, зокрема, в Києві через загрозу безпілотників.
- Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада у Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
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