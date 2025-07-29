Сили ППО за ніч знешкодили 32 з 37 російських БПЛА
У ніч проти вівторка, 29 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, запустивши по території ударні безпілотники й балістичні ракети
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 21:40 28 липня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та Криму, а також 37 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ та Гвардійське, що в окупованому ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на ранок протиповітряною обороною збито та подавлено 32 ворожі БПЛА на півночі та сході країни.
- Загалом цієї ночі зафіксовано влучання 5 дронів та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих - на 2 локаціях.
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