Сили ППО за ніч знешкодили 70 ворожих дронів зі 100
У ніч проти 10 серпня російська армія здійснила чергову атаку на Україну за допомогою ударних дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 70 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 23:00 9 серпня ворог запустив по Україні 100 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РІ, а також Гвардійське, що в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 відомо, що ППО збила та подавила 70 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Загалом цієї ночі зафіксовано влучання 30 донів на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих на 3 локаціях.
- Біла Церква
