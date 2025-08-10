Сили ППО за ніч знешкодили 70 ворожих дронів зі 100

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 23:00 9 серпня ворог запустив по Україні 100 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РІ, а також Гвардійське, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 відомо, що ППО збила та подавила 70 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.