Сили ППО за ніч знищили 53 з 56 ворожих "шахедів"

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-131/136. З 20:00 15 вересня по 06:00 наступного дня радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 "шахедів", запущених Курська та Єйська на території РФ.

Основним напрямком нічного удару ворога стала Київщина.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні дрони у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.