Сили ППО збили 2 керовані авіаційні ракети та 46 ворожих БПЛА
У ніч на 25 січня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 61-м безпілотником. Оборонці українського неба знищили обидві ракети та 46 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запускав ракети із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.
Також у Повітряних Силах зазначили, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Увечері 24 січня російська армія запустила на територію України ударні безпілотники. У одному з населених пунктів Київщини пошкоджено багатоповерхівку, на Черкащині є знеструмлення.
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