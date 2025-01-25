Сили ППО збили 2 керовані авіаційні ракети та 46 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав ракети із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Також у Повітряних Силах зазначили, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).