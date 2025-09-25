Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
08:41
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 176 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Оборонці українського неба знешкодили 150 ворожих дронів

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Зазначається, що росіяни здійснювали запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму. Близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Станом на 08:30 повідомлялося, що атака триває, а із півночі зайшли нові групи ударних дронів.  

  • Увечері середи, 24 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Харківщині внаслідок удару по території комунального підприємства загинув чоловік. На Вінниччині сталося влучання в обʼєкти енергетики. 
