Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 176 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Оборонці українського неба знешкодили 150 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни здійснювали запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму. Близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Станом на 08:30 повідомлялося, що атака триває, а із півночі зайшли нові групи ударних дронів.
- Увечері середи, 24 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Харківщині внаслідок удару по території комунального підприємства загинув чоловік. На Вінниччині сталося влучання в обʼєкти енергетики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.66
- EUR Купівля 48.38Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе