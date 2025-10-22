Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Загалом, росіяни запустили 28 ракет та 405 БПЛА різних типів: 405 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим; 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянська та ТОТ Донецької області; 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курська, ТОТ АР Крим; 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської області та 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 - район пусків: ТОТ Запорізької області.

Основний напрямок удару – Київщина. Також постраждали Дніпровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними ПС, станом на 12:30, силами ППО збито 349 повітряних цілей: 333 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера; 8 крилатих ракет Іскандер-К; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БПЛА на 26 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях. Крім того, 17 БПЛА не досягли цілей, інформація уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.