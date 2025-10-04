Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
4 жовтня, 2025 субота
09:21
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 4 жовтня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 109 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів, а також 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Оборонці українського неба знешкодили 73 ворожі дрони

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Повідомляється, що ворог здійснював запуски БПЛА із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, а  балістичних ракет – із Ростовської та Воронезької областей РФ.  

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БПЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - зазначили в Повітряних силах.

Станом на 09:05 повітряна атака тривала, у повітряному просторі України перебували декілька ворожих дронів. 

  • Увечері 3 жовтня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання, у Дніпрі – інфраструктуру.

     
Новини
Суспільство
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Київ
