Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що ворог здійснював запуски БПЛА із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, а балістичних ракет – із Ростовської та Воронезької областей РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БПЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - зазначили в Повітряних силах.

Станом на 09:05 повітряна атака тривала, у повітряному просторі України перебували декілька ворожих дронів.