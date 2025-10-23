Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму. Близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Станом на 08:44 повідомлялося, що в повітряному просторі України все ще перебували декілька ворожих БПЛА.