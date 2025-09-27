Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски БПЛА із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму. Понад 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Станом на 09:12 повідомлялося, що ворожа атака триває. На півночі фіксували нові групи ударних БПЛА.