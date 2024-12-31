Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників
З вечора 30 грудня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Оборонцям українського неба вдалось знищити 6 ворожих ракет і 16 безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
Із 20:30 30 грудня росіяни застосували 61 засіб повітряного нападу, зокрема:
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" з винищувача МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл.;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;
- 40 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово – РФ.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито: аеробалістичну ракету "Кинджал", 5 керованих авіаційних ракет Х-69 і 16 "шахедів". Ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська окупаційна армія вдень 30 грудня запустила ударні безпілотники по території України. Уночі атака БПЛА продовжувалася, ворог також запустив ракети.
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