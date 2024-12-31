Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили.

Із 20:30 30 грудня росіяни застосували 61 засіб повітряного нападу, зокрема:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" з винищувача МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл.;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово – РФ.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито: аеробалістичну ракету "Кинджал", 5 керованих авіаційних ракет Х-69 і 16 "шахедів". Ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).