Сили ССО уразили російський найновіший ракетний корабель "Град" в Онезькому озері
У суботу, 4 жовтня 2025 року, о 04:31 ранку підрозділ Сил спеціальних операцій України уразив малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М" в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ)
Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Згідно з повідомленням, на момент атаки ракетоносій здійснював перехід з Балтійського моря до Каспійського.
Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.
"Уражений "Град" - один із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК"", - зауважили в ССО.
- Також цієї ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ. Крім того, було уражено низку інших військових об’єктів противника на території Росії та тимчасово окупованої Донеччини.
