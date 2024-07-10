Сили ССО знищили 15 російських човнів на Херсонщині
Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили 15 російських ворожих човнів на Херсонському напрямку
Про це повідомляє пресслужба ССО.
"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час ведення розвідки українські воїни виявили 15 російських човнів різного типу. Сили ССО застосували дрони з системою скиду для знищення ворожих засобів.
"Жоден із них більше не перевезе російських військових", - додали у пресслужбі.
- 9 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії село Кізомис Херсонської області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.
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