Сили ССО знищили 15 російських човнів на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ведення розвідки українські воїни виявили 15 російських човнів різного типу. Сили ССО застосували дрони з системою скиду для знищення ворожих засобів.

"Жоден із них більше не перевезе російських військових", - додали у пресслужбі.