Сильно сумніваюсь, що НАТО врятує нас від Росії, - Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що НАТО не врятує Україну від російського агресора
Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Жоріна, на Заході знову починають обговорювати "сценарії закінчення війни".
"Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ - я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому - вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої "тєрпільської" позиції", - заявив заступник командира 3-ї ОШБр.
Максим Жорін певен, що відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні - це втрати та ганьба завтра.
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