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Війна з Росією: хроніка
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Сильно сумніваюсь, що НАТО врятує нас від Росії, - Жорін

4 червня, 2024 вiвторок
20:11
Війна з Росією Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що НАТО не врятує Україну від російського агресора

Зміст

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, на Заході знову починають обговорювати "сценарії закінчення війни".

"Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ - я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому - вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої "тєрпільської" позиції", - заявив заступник командира 3-ї ОШБр.

Максим Жорін певен, що відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні - це втрати та ганьба завтра.

  • Під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні влітку цього року НАТО планує запропонувати Україні безпековий пакет, який слугуватиме "мостом" до її членства. 
  • 4 червня президент США Джо Байден заявив, що для досягнення миру Україні не обов'язково потрібно ставати країною-членом НАТО.
Теги:
Україна
Росія
НАТО
США
Військові новини
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