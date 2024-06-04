Сильно сумніваюсь, що НАТО врятує нас від Росії, - Жорін

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, на Заході знову починають обговорювати "сценарії закінчення війни".

"Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ - я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому - вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої "тєрпільської" позиції", - заявив заступник командира 3-ї ОШБр.

Максим Жорін певен, що відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні - це втрати та ганьба завтра.