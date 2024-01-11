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Синєгубов про обстріл Харкова 10 січня: "Це були ракети не російського виробництва"

11 січня, 2024 четвер
17:37
Війна з Росією Обстріл Харкова 11.01.2024

Російська окупаційна армія 10 січня обстріляла Харків, імовірно, ракетами північнокорейського походження. Таким типом озброєння місто атакували вперше

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив в інтерв'ю Liga.NET.

Він не зміг точно назвати країну походження ракет, але сказав, що, за даними експертів, найімовірніше, це були ракети виробництва КНДР.

"Далі працюватимуть наші підрозділи розвідки для того, щоби встановити країну походження. Ми спершу думали, що це "кинджали". Швидкість була 7500 м/с, тобто це гіперзвукові ракети, й ми фіксували саме таку швидкість. Однак після того аналіз уламків підтвердив, що це Іскандер-М, який так само має такі балістичні характеристики", - сказав Синєгубов.

За його словами, це досить серйозна зброя, і ворог завдав нею ударів по цивільній інфраструктурі. Це – черговий терористичний акт проти мирних мешканців, підкреслив чиновник.

Він відмовився уточнити, чи є в регіоні чим збивати балістику.

"Це таємниця", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що засоби ППО розташовано досить близько до кордону з РФ, тому є ризик їхнього ураження.

  • Унаслідок влучання в готельний комплекс у Харкові 10 січня постраждали 13 людей, серед них - журналісти турецького інформагентства Анадолу.
Харків
ракетний удар
Олег Синєгубов
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