Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
У суботу, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку
Про це він повідомив у telegram-каналі.
"Ще одна поїздка на гарячий напрямок фронту. Зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ", - йдеться у повідомленні.
Сирський зазначив, що під час обговорення оперативної ситуації йшлося про посилення стійкості оборони та недопущення просування російських військ.
За його словами, актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, а також знищення й взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.
Читайте також: Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
Головнокомандувач підкреслив, що вже віддав відповідні розпорядження задля підвищення ефективності боротьби з ворожими безпілотниками й артилерією та забезпечення військ усім необхідним.
"Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив він.
Сирський додав, що під час поїздки також вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.
- Олександр Сирський 9 жовтня повідомив, що під час Добропільської контрнаступальної операції було звільнено 180,8 кв. км Донеччини, а ще 212,9 кв. км очищено від диверсантів.
