Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром

Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром

Марія Музиченко
25 жовтня, 2025 субота
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

У суботу, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку

Зміст

Про це він повідомив у telegram-каналі.

"​​Ще одна поїздка на гарячий напрямок фронту. Зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що під час обговорення оперативної ситуації йшлося про посилення стійкості оборони та недопущення просування російських військ.

За його словами, актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, а також знищення й взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Читайте також: Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині

Головнокомандувач підкреслив, що вже віддав відповідні розпорядження задля підвищення ефективності боротьби з ворожими безпілотниками й артилерією та забезпечення військ усім необхідним.

"Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив він.

Сирський додав, що під час поїздки також вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

  • Олександр Сирський 9 жовтня повідомив, що під час Добропільської контрнаступальної операції було звільнено 180,8 кв. км Донеччини, а ще 212,9 кв. км очищено від диверсантів.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Олександр Сирський
Покровськ
Сили оборони України
Читайте також:
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
Автор Юрій Мартинович
21 жовтня, 2025 вiвторок
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
