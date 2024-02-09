Сирський не матиме такого рівня довіри, який є в Залужного, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зміна головнокомандувача ЗСУ викликає певні питання в ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Зміна головнокомандувача ЗСУ викликає певні питання у ЗСУ. Рішення, яке ухвалив президент, є суперечливим у складний період. Коли ситуація на всіх напрямках фронту є вкрай складною. Дійсно, зазвичай у демократичних країнах політики мають гору над військовими. Коли ми говоримо про довіру, то дійсно є нюанси, які відрізняють Залужного від Сирського. Тому що таким рівнем довіри, яким користувався Залужний у військових і цивільних, Сирський звісно, користуватися не буде. Але це і є викликом для самого Сирського, який зараз став вищим військовим командиром ЗСУ", - зауважив Згурець.
Військовий експерт також нагадав, що після розмови з Зеленським Залужний сказав, що кожен має змінитися в умовах війни.
"Це слово "кожен" має відношення й до Зеленського й до Сирського, який дійсно орієнтований на результат за будь-яку ціну. Він має достатній військовий досвід. Сподіваюсь, що ця команда молодих генералів і полковників будуть точкою кристалізації нових змін. І ці зміни вплинуть і на підходи Сирського щодо ведення бойових дій, і на запровадження нових рішень. В основі яких будуть укладені саме ефективна організація ведення бойових дій, збереження особового складу, трансформація підходів до оперативно-стратегічного рівня", - наголосив Згурець.
- 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським: вони обговорили необхідність оновлення військового керівництва. Опісля стало відомо, що Залужний іде з посади.
- 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-полковник Олександр Сирський.
- Видання The Economist прокоментувало звільнення головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного і заявило, що це рішення вивело війну в Україні на новий етап.
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