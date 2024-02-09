Звільнення Залужного вивело війну на новий етап, - The Economist
Видання The Economist прокоментувало звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного і заявило, що це рішення вивело війну в Україні на новий етап
Про це пише The Economist.
"Це знаменує новий і вирішальний етап у війні - той, в якому Зеленський ризикує помилитися", - вважає видання.
Зазначається, що "частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу та цивільного населення України".
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"Що насправді прирекло відносини між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - припускають аналітики.
Крім цього, видання припускає, що оскільки генерал Залужний був авторитетною людиною, його звільнення матиме політичні наслідки.
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