Звільнення Залужного вивело війну на новий етап, - The Economist

Про це пише The Economist.

"Це знаменує новий і вирішальний етап у війні - той, в якому Зеленський ризикує помилитися", - вважає видання.

Зазначається, що "частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу та цивільного населення України".

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"Що насправді прирекло відносини між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - припускають аналітики.

Крім цього, видання припускає, що оскільки генерал Залужний був авторитетною людиною, його звільнення матиме політичні наслідки.