"Залізний генерал" Залужний: ким став для України та світу головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач без радянського досвіду освіти та з реальним досвідом війни

Його називають новим типом воєначальника, який вже не вчився в жодному російському чи радянському військовому училищі. Освіта Залужного – це повністю українські виші військового спрямування: спочатку здобував освіту в Одеському інституті сухопутних військ, потім навчався у Національній академії оборони, після того вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. А у 2020 році закінчив магістратуру в Острозькій академії. Варто додати, що всі дипломи генерал здобув із відзнакою.

Окрім того, до моменту призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ він пройшов усі щаблі військової кар'єри. Залужний також єдиний головнокомандувач, який брав активну участь у військових діях: із липня 2014 року він був залучений до захисту Донбасу, розпочав свій шлях як заступник командира та досяг позиції начальника штабу Об'єднаних сил.

Зважаючи на його досвід та освіту зрозуміло, що головнокомандувач не є прихильником радянських військових традицій. Натомість він є послідовним прихильником НАТО.

Залужний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають йти від голови: "Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", — сказав він одного разу.

Завдяки своїм позиціям, ставленню й поглядам здобув повагу серед військових. Зокрема, журналістка, політикиня, громадська діячка, а передовсім на сьогодні військова Тетяна Чорновол впевнено називає його "мій командир".

"Генерал Залужний через свої дії, харизму, талант отримав статус "мій командир" для дуже-дуже багатьох військових. Він наш командир, фактор військової вдачі, віри у свої сили. Я знаю, що він цінує бойовий результат. Заради цього теж хочеться старатися. Україні пощастило, що є військовий командир який підвищує бойовий настрій армійців. Він на своєму місці", — каже вона.

Фото: gettyimages

Символ стійкості України

Залужний популярний не лише у війську та серед населення України, а й за кордоном, де його сприймають як символ стійкості українського народу у надскладні часи війни.

"Залізним генералом" його вперше назвало американське видання Politico у квітні 2022 року після блискучого розгрому військ російських окупантів на Київщині.

"Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий вишкіл", — підкреслювало тоді медіа.

А у вересні 2022 року впливовий журнал Time помістив портрет головного українського військового на обкладинку та авторитетно підкреслив, що українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача. Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання.

Британське видання Financial Times зазначало, що саме неординарні рішення генерала Залужного щодо ведення бойових дій, допомогли Україні переламати перебіг війни на свою користь.

Тим часом полковник Великої Британії у відставці Глен Грант вважає, що саме Залужний зміг обʼєднати військових й став великим мотиватором для всієї української нації.

Фото: time.com

Любов до дітей та патчі з малюком Йодою

Ще у ранніх інтерв’ю генерал розповідав, що любить спілкуватися з дітьми. Тому кожна його фотка з українською дитиною стає вірусною. Залужний також зазначав, попри те, що. на жаль, наші діти знатимуть ворога не з казок, як абсолютне зло, з яким треба боротися, "Ми вб’ємо їх усіх!".

А в червні 2023 року головнокомандувач ЗСУ виклав у мережу відео зі своєю роботою над військовими картами. Пильні українці побачили на його формі незвичайну нашивку — малюка Йоду. Цей патч надихнув багатьох на творчість та суперечки, але аналогія із "Зоряними війнами" та джедаями була помічена кожним.

Тим часом особисте життя генерала часто залишається поза кадром, адже сім'я живе скромно. Залужний понад 20 років щасливо одружений з Оленою — до війни фінансисткою "Укргазбанку". Дружину генерал вважає своєю найближчою людиною і справжньою половинкою. У подружжя є дві доньки.

Фото: Андрій Садовий/Facebook

Очолював успішні військові кампанії України: оборона Києва, контрнаступ на Харківщині, звільнення Херсона

У той час, коли всі із подивом спостерігали, як Україна бореться із набагато сильнішим ворогом, зокрема боронить свою столицю, Залужний сказав: "Київ вистоїть!" Та відмовився підривати мости через Дніпро в Києві, що також відіграло важливу роль у довірі суспільства та зрештою в самій обороні.

"Я звертаюся до командирів — бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя — наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу", — сказав у березні 2022 року у своєму зверненні генерал.

Перемогу в битві за Київ, а також оборону півночі України та Харкова вважають тими подіями, які стали відправною точкою усіх подальших успіхів, зокрема й того, що завдяки злагодженим діям ЗСУ вдалося прогнати окупантів із Київщини, Чернігівщини та Сумщини вже до кінця квітня 2022 року.

"Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення і кмітлива тактика ведення бою на ранніх етапах війни допомогли країні відбити російський натиск", — переконано заявляли Times у своєму матеріалі, який присвятили Залужному.

Згодом лише підігрів суспільну віру та повагу закордонних партнерів контрнаступ на Харківщині, коли українським військовим вдалося вигнати росіян з області. Тоді ЗСУ скористалися моментом і здійснили блискавичний контрнаступ, який змусив росіян поспіхом тікати, залишаючи військову техніку і навіть особисті речі.

Фото: reuters

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банковій ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На думку британського полковника Гранта, через звільнення Залужного Україна втратить сильного мотиватора.

8 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У релізах для медіа від пресслужб обох командувачів прямо не вказувалося про відставку Залужного. Пізніше з'явився пост у Facebook від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому той наголосив на ухваленні рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Вже згодом у вечірньому зверненні президент Зеленський чітко заявив про зміну військового керівництва України - на заміну Валерію Залужному на посаду заступить Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ України.