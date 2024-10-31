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Сирський обговорив фронт із командувачем ЗС США в Європі Каволі

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2024 четвер
10:37
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі

Зміст

Про це головком повідомив у Facebook. 

Олександр Сирський зазначив, що головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.

"Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", - повідомив головком.

Також під час розмови Сирський обмінявся думками із Каволі "щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви".

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області та обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Військові новини
Олександр Сирський
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