Сирський обговорив фронт із командувачем ЗС США в Європі Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі
Про це головком повідомив у Facebook.
Олександр Сирський зазначив, що головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.
"Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", - повідомив головком.
Також під час розмови Сирський обмінявся думками із Каволі "щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви".
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