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Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою військового комітету НАТО Бауером

10 червня, 2024 понедiлок
22:38
Війна з Росією Роб Бауер

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером ситуацію на полі бою та потреби української армії

Зміст

Про це головком повідомив у телеграм.

"Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами. 

Сирський подякував Альянсу за підтримку та розраховую на подальше розширення співпраці задля світової безпеки.

Фото: https://t.me/osirskiy

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Теги:
ЗСУ
НАТО
Військові новини
підтримка України
Світ про Україну
Олександр Сирський
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