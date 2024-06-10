Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою військового комітету НАТО Бауером
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером ситуацію на полі бою та потреби української армії
Про це головком повідомив у телеграм.
"Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях", - зазначив Сирський.
Він наголосив, що важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами.
Сирський подякував Альянсу за підтримку та розраховую на подальше розширення співпраці задля світової безпеки.
Фото: https://t.me/osirskiy
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