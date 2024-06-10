Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою військового комітету НАТО Бауером

Про це головком повідомив у телеграм.

"Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами.

Сирський подякував Альянсу за підтримку та розраховую на подальше розширення співпраці задля світової безпеки.

Фото: https://t.me/osirskiy