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НАТО створить посаду спеціального посланника в Україні, - Foreign Policy

8 червня, 2024 субота
13:19
Світ

НАТО розглядає можливість призначення нового постійного посланника в Києві з метою посилення своїх довгострокових зобов'язань перед Україною на тлі війни з Росією

Зміст

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на слова західних чиновників і помічників конгресменів США.

Згідно з планом, який у разі схвалення буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачається створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, яку НАТО створила в Афганістані під час своєї майже двадцятирічної присутності в цій країні. 

Як стверджують у виданні, новий посол координуватиме підтримку України з боку Альянсу, зокрема надходження військової допомоги Києву від західних партнерів.

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Ця посада також стане політичним сигналом як для України, так і для Росії про відданість НАТО у боротьбі проти російської агресії.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати адекватний розподіл тягаря по всьому альянсу в нашій колективній підтримці України", - заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас деякі посадовці в НАТО в приватних розмовах вважають роль посланника частиною обмеженого пакету допомоги, який не відповідає головній меті Києва - формальному приєднанню до альянсу.

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"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити, - зазначив один з представників НАТО. - Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна".

За словами високопоставленого представника Державного департаменту США, наразі підтверджено, що "низка домовленостей щодо України все ще обговорюється, але було б передчасно прогнозувати будь-який з можливих варіантів, поки тривають дискусії".

  • Під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні влітку цього року НАТО планує запропонувати Україні безпековий пакет, який слугуватиме "мостом" до її членства.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
США
допомога США Україні
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