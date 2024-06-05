Найважливіші події для України відбуватимуться на саміті НАТО, - експерт-міжнародник Войтко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".



"Ми повинні розраховувати на те, що найважливіші для України події відбуватимуться вже в липні, на саміті, де відзначатимуть 75-річчя НАТО. Зрозуміло, що Україні не буде висунуто запрошення. Проте будуть знайдені інші формули. Ще є декілька тижнів, щоб та позиція, яка буде вироблена західними партнерами, влаштовувала по можливості Україну і партнерів, в тому числі в особі Байдена, Шольца і деяких інших членів НАТО, таких як Угорщина, які не готові приймати нашу державу до цієї організації. Однак поступ має відбутись", - сказав він.

Войтко розповів, якою може бути компромісна модель між членством України в Альянсі і гарантіями безпеки, які б унеможливили наступні агресивні дії з боку РФ.

"Кілька угод стосовно допомоги західних країн Україні вже укладено. Одна з угод має бути тепер укладена зі США. Зараз закінчується її підготовка, невідомо коли вона буде укладена. Можливо це відбудеться найближчими двома тижнями або на саміті НАТО в липні. Це не заміна повноправного членства України в Альянсі. Тільки членство здатне забезпечити Україні належну безпеку. Але поки що на це готові не всі західні партнери. Ймовірно українській стороні будуть представлені документи, які дозволять нам виконати "домашнє завдання". Адже у нас є ЗСУ, які вже сьогодні готові стати до військ НАТО, бо мають безцінний досвід боротьби з РФ. Такого досвіду немає жодна армія світу. Оперативна сумісність вже досягнута між ЗСУ і військами НАТО", - резюмував дипломат.