Сирський обговорив з генералом США Брауном ситуацію на фронті

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що пріоритетами для України є досягнення переваги в повітрі над ворогом та розширення можливості ураження військових обʼєктів РФ.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою. Пріоритетами для нас залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування", - написав Сирський.