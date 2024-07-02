Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Ввечері вівторка, 2 липня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном
Про це Олександр Сирський написав у Telegram.
"Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах", - написав Головнокомандувач ЗСУ щодо розмови із Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.
Олександр Сирський також привітав генерала Чарльза Брауна зі прийдешнім Днем незалежності США.
"Подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність", - додав Сирський.
- Останній тиждень Головнокомандувач ЗСУ працював на східному фронті, зокрема побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе