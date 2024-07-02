Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

"Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах", - написав Головнокомандувач ЗСУ щодо розмови із Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Олександр Сирський також привітав генерала Чарльза Брауна зі прийдешнім Днем незалежності США.

"Подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність", - додав Сирський.