Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський поділився оперативною інформацією з Добропільського напрямку станом на 4 жовтня 2025 року.

"Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки", - зазначив він.

Зокрема, загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.