Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
Українські підрозділи відновили контроль над 58 км² території, звільнивши низку населених пунктів від російських загарбників
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський поділився оперативною інформацією з Добропільського напрямку станом на 4 жовтня 2025 року.
"Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки", - зазначив він.
Зокрема, загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.
- 4 жовтня кількість боїв продовжує падати, умовна лінія фронту на більшості напрямків залишається статичною. Росіяни надалі концентрують свої зусилля на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та на Новопавлівському напрямку. Останній є єдиним, де окупантів не вдається поки що зупинити.
- Біла Церква
