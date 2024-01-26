Сирський заявив про наступальні дії РФ в напрямку Сіверська

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, ситуація на східному фронті - складна. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

"На Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безрезультатно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка", - пише командувач Сухопутних військ.

Невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Протягом двох останніх днів активно обстрілює Сіверськ з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.

"На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи “добровольчого корпусу”. Намагається безрезультатно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом із тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Олександр Сирський наголосив, що штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.