Сирський заявив про наступальні дії РФ в напрямку Сіверська
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про наміри росіян захопити Сіверськ Донецької області
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За словами Сирського, ситуація на східному фронті - складна. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.
"На Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безрезультатно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка", - пише командувач Сухопутних військ.
Невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Протягом двох останніх днів активно обстрілює Сіверськ з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.
"На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи “добровольчого корпусу”. Намагається безрезультатно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом із тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
Олександр Сирський наголосив, що штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.
- Протягом доби, 26 січня, на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.
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