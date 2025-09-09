Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.



"Щодо антидронових систем Skyranger від Rheinmetall, то важливо говорити не тільки про назву зброї, але й про її кількість. Наразі кількість цих систем, які плануються передати Україні, невідома. Угода буде підписана найближчим часом. Насправді у Rheinmetall частково відкривають суть контрактів, а щодо ціни та кількості, то це залежить від умов договору. Щодо контракту з Україною, то сподіваюся, що будуть названі якісь абстрактні речі без термінів постачання та додаткової інформації, яку ворог зможе використати. Україна фактично володіє системами Skyranger, мова йде про більш мобільну версію Skynex. Це єдина назва однакових систем, однак Skyranger буде на шасі Boxer або Leopard 1, поки невідомо, яке буде обрано шасі", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, Skyranger – найсучасніша довершена зенітна система, яка використовує програмований підрив – коли боєприпаси вибухають перед ціллю. Насправді це дуже складно зробити, тому що це має відбутися із точністю до якихось наносекунд. Адже суть процесу полягає у наступному – вимірюється дальність до цілі, робиться постріл, а поки постріл проходить дульний пристрій, вимірюється його швидкість та закладається час підриву. Відповідно, боєприпас вибухає перед дроном.

"Цей боєприпас може уражати не лише "шахеди" чи інші БПЛА, а може працювати й по крилатих ракетах. Роботу Skynex, який є платформою з бойовим модулем, наші Повітряні сили вже показували. Ефективне влучання досягається першим, другим або третім пострілом, але стандартна черга – 10 пострілів на ціль. Система максимально ефективна, вже відпрацьована, неодноразово використана у бойових умовах, є бажання – щоб кількість таких систем тільки збільшувалася. А те, що система європейського виробництва, є дуже позитивним моментом, адже Європа максимально зацікавлена стабільно постачати до України реально працюючі системи", - зауважив Катков.

Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall. Skyranger – найсучасніша довершена зенітна система, яка використовує програмований підрив – коли боєприпаси вибухають перед ціллю. Україна фактично володіє системами… pic.twitter.com/PDEPNUikFd — Еспресо (@EspresoTV) September 9, 2025

Також читайте: Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги