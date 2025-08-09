Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги

Що таке Skynex

Skynex – це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Його відносять до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard.

Систему ППО Skynex представили в листопаді 2021 року. Це мережева система протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише "традиційні" повітряні цілі (літаки та вертольоти), але й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди. 35-міліметрова автоматична гармата має швидкострільність 1000 пострілів за хвилину, а гарматна башта вміщує до 252 снарядів.

Система продемонструвала здатність уражати невеликий рій із малих повітряних дронів. Під час тестових стрільб Skynex вдалося вразити рій з 8 малих БПЛА.

Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі. Це робить наведення простим та швидким. До Skynex можна під’єднати інше обладнання та системи озброєння. Станом на сьогодні тривають роботи над інтеграцією нових засобів виявлення та зброї в систему.

система ППО Skynex, фото: GeneralStaff.ua

Можливості системи Skynex

"За стандартною конфігурацією до складу комплексу Skynex може входити блок управління та контролю, радар X-TAR3D та чотири артустановки Mk3. Головна особливість цієї системи ППО – збивати повітряні цілі ворога на ближніх дистанціях, де використовувати ЗРК малої дальності дії вже недоцільно та дорого. Тим більше що програмовані снаряди від 35-мм гармати не піддатливі до дії засобів ворожої РЕБ, на відміну від зенітних ракет", – описує систему Defense Express.

Видання називає важливим моментом те, що функціонал Skynex дає змогу знищувати не тільки дрони-камікадзе ворога, але й крилаті ракети. А також отримувати цілевказівник від єдиного командного центру як елемент об'єднаної системи протиповітряної оборони.

Система повністю сумісна з різноманітними західними радарами, а завдяки відкритій архітектурі Skynex можна постійно "апгрейдити", додаючи радіолокаційні системи, пускові ракети на шасі, малі зенітні артилерійські платформи.

Skynex включає систему управління та контролю Oerlikon Skymaster – універсальне рішення для командування та управління, яке значно розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Гарматні установки не є самохідними, тому їхнім головним завданням є об’єктова протиповітряна оборона – захист аеродромів, важливих стаціонарних військових об’єктів, критичної інфраструктури тощо.

"Стеження та ураження повітряного об’єкта виконується автоматично завдяки вбудованим процесорам управління вогнем. Системою можна дистанційно керувати з іншого місця", – писав портал "Мілітарний".

система ППО Skynex, фото: rheinmetall

Боєприпаси для Skynex

Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси програмованого підриву AHEAD (від англ. Advanced Hit Efficiency and Destruction – просунута ударна ефективність та руйнування). Боєприпас був розроблений Oerlikon Contraves дочірньою компанією німецької Rheinmetall Defense. Снаряди невразливі до ворожих систем РЕБ під час пострілу.

Підривач снаряда таймерного типу. Він програмується на підрив за результатами виміру початкової швидкості снаряда при послідовному проходженні ним двох індуктивних сенсорів дульного гальма. Програмування здійснюється за долі мікросекунди індуктивною котушкою, розташованою за кілька сантиметрів після датчиків. Снаряд споряджений 152 ударними елементами, які в разі підриву утворюють хмару ураження.

Крім того, самі ці снаряди дають системам Skynex дуже важливу перевагу, порівняно з іншими засобами ППО. Якщо ціна за ракету для IRIS-T становить 300-500 тис. євро, постріл зі "Стугни" коштує 20 тисяч, то знищення повітряної цілі зi Skynex вартує лише 4000 євро. За підрахунками "Мілітарного", це майже устократ дешевше, ніж збивати цілі системою IRIS-T.

фото: GeneralStaff.ua

Характеристики системи Skynex

Дальність стрільби – 4000 м

Швидкострільність – 1000 пост./хв

Калібр – 35 мм

Місткість гарматної башти – 252 снаряди

Вартість системи – близько 90 млн євро

Вартість пострілу – близько 4 тис. євро.

інфографіка: НВ

ППО Skynex в Україні

У грудні 2022 року було оголошено про плани Rheinmetall виготовити два комплекси Skynex для неназваної країни. Компанія оцінила вартість систем у 182 млн євро, яку зобов'язався покрити Федеральний уряд Німеччини. Попри те, що постачання систем було заплановано на початок 2024 року, уже у квітні 2023 року стало відомо, що системи протиповітряної оборони Skynex були на бойовому чергуванні в Україні. Тоді ж, навесні 2023-го, Defense Express повідомляв про перемовини про можливе спільне виробництво окремих компонентів до систем Skynex.

Видання звертало увагу, що про передачу "скайнексів" стало відомо під час візиту урядовців не до Німеччини, а до Італії.

"До цього моменту жодних новин про доставлення Skynex в Україну не було, німецький уряд про таке нічого не заявляв, що додає таємничості у цій справі. Коли ми подивимось в офіційний список німецького уряду по військовій допомозі Україні, уже поставленій або запланованої до поставки, то там ми не побачимо жодних згадок про Skynex. Тому тут можемо припускати, що "міжнародним замовником", який дав контракт Rheinmetall на виробництво таких систем ППО для України, став якраз італійський уряд. І виглядає, що умови контракту передбачали виготовлення саме на потужностях у цій країні. Тому й вийшов такий парадокс, що про факт постачання нових систем ППО німецької розробки в Україну ми дізнаємось по факту візиту делегації нашого уряду взагалі в Італію", – писав Defense Express.

26 липня 2023 року компанія Rheinmetall повідомила про надання Україні у другій половині 2023-го ще двох комплексів Skynex, установлених на військових вантажівках Rheinmetall HX 8×8. На початку 2024 року уряд ФРН повідомив про передачу Україні чергового пакету допомоги, в котрий, серед іншого озброєння, ввійшла й установка ЗАК Skynex з боєприпасами до неї.

25 вересня 2024 року пресслужба повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ опублікувала відео з практичних стрільб із зенітно-артилерійського комплексу Skyneх.

А на початку липня 2025 року Повітряні сили ЗСУ поширили відео бойового застосування систем Skynex для боротьби з російськими БПЛА типу "Шахед-136". На відео було показано знищення літальних апаратів короткими чергами снарядів AHEAD.

система ППО Skynex, фото: rheinmetall

"Судячи з відео, для перехоплення "шахедів" використовують снаряди з програмованим підривом типу AHEAD. Ці снаряди програмуються в момент вильоту зі ствола, підриваються через визначений час біля цілі. Таким чином утворюється хмара з готових уражаючих елементів, які ефективно знищують ціль", – описував відео "Мілітарний".

Такі снаряди суттєво підвищують ефективність вогню та скорочують витрати боєприпасів, особливо під час атаки складних малорозмірних і маневрових цілей.