Ситуація критична по всій лінії фронту на сході, - начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Назаренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках і загалом по всій лінії сходу. Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів і озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах і дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю", - пояснив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", бої відбуваються майже щогодини по всій лінії розмежування. Ворог продовжує використовувати тактику штурмів малими групами.

"Ці малі групи ворог супроводжує дронами. Дронами, оснащеними боєприпасами для скидання, та FPV-коптерами. Ворог усе активніше веде прицільний вогонь з артилерії та окопується. Уся лінія фронту червона", - наголосив Назаренко.