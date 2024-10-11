Ситуація критична по всій лінії фронту на сході, - начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Назаренко
Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко зазначив, що на сході росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, боєприпасів і озброєння
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках і загалом по всій лінії сходу. Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів і озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах і дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю", - пояснив Назаренко.
За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", бої відбуваються майже щогодини по всій лінії розмежування. Ворог продовжує використовувати тактику штурмів малими групами.
"Ці малі групи ворог супроводжує дронами. Дронами, оснащеними боєприпасами для скидання, та FPV-коптерами. Ворог усе активніше веде прицільний вогонь з артилерії та окопується. Уся лінія фронту червона", - наголосив Назаренко.
- Від початку доби, 10 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 169 бойових зіткнень: найбільш активно ворог атакує на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках.
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