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Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках

Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
17:07
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Від початку доби, 10 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 90 бойових зіткнень: найбільш активно ворог атакує на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Окупанти атакують з артилерії та авіації прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Олександрія, Білопілля, Шалигине, Єліне, Клюси, Павлівка, Бояро-Лежачі, Прогрес та Попівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Голишівське та Річки, загалом скинувши п’ять авіаційних бомб.

Також, за наявною інформацією, за сьогодні росіяни здійснили шість авіаційних ударів по Курській області, залучивши сім авіабомб. 

Ситуація на напрямках 

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Українські воїни стійко тримають оборону, у двох локаціях точаться бої. Окупант завдав авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому та Подолах.   

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Дев’ять боєзіткнень завершилось, ще 12 - триває. Авіаударів керованими авіаційними бомбами зазнали Ямпіль та Лиман, некеровані авіаційні ракети ворог застосував по Серебрянському лісництву. 

На Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій позицій нашого війська поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили дві атаки, а два боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема, бомбардуванню піддаються райони Торецька та Катеринівки.

На Покровському напрямку противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск, і на даний час відбили 14 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки ще тривають.

На Времівському напрямку противник атакує в напрямку Богоявленки. Три ворожі штурми вже відбито українськими воїнами, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Також сьогодні ворожа авіація завдала удару по Запоріжжю трьома авіаційними бомбами. 

На Придніпровському напрямку противник тричі намагався вибити українських воїнів з займаних позицій, одне боєзіткнення триває. 

  • Протягом 9 жовтня російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1080 військових. Сили оборони знищили 41 артилерійську систему та 49 безпілотників. 
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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