Ситуація на Харківщині стабілізована, але ворог постійно проводить відновлення підрозділів, - комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко

Про це він розповів в етері Еспресо

"Ситуація на Харківщині повною мірою стабілізована. Сили оборони проводять заходи з вибиття противника із займаних позицій. Втім, може скластись ілюзорне враження, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, то не варто допомагати угрупованню військ Сил оборони, яке діє на Харківщині. Люди мають розуміти, що під час вибиття противника видатки на цю роботу в боєприпасах та БПЛА зростають. Оскільки для того, щоб вибити противника з нашої території, ми маємо проводити інтенсивні дії", - пояснив Федоренко

Військовослужбовець зауважив, що ворог постійно проводить відновлення своїх підрозділів на Харківщині.

"Внаслідок спільної роботи ми можемо подолати ворога. Зокрема, держави та ваших донатів. Оскільки, попри суцільні втрати в живій силі та техніці, противник має можливості їх відновлювати. Втім, всьому свій час. Я вірю в успіх й те, що нам вдасться вибити противника з Харківської області", - додав він.