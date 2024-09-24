"Ситуація навколо міста критична": DeepState заявляє, що окупанти рівняють Вугледар із землею
Російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися"
Про це повідомляє DeepState.
"Ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Росіяни пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБами тощо", - пишуть аналітики.
Зазначається, що бійці 72-ї бригади не здаються й попри все продовжують виконувати свою роботу.
Читайте також: Що буде в разі втрати Вугледара та які ризики існують для Запорізької області. Думка експерта
-
Російський противник продовжує активно штурмувати в напрямку Курахового: сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.7
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.55
- Актуальне
- Важливе