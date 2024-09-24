"Ситуація навколо міста критична": DeepState заявляє, що окупанти рівняють Вугледар із землею

Про це повідомляє DeepState.

"Ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Росіяни пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБами тощо", - пишуть аналітики.

Зазначається, що бійці 72-ї бригади не здаються й попри все продовжують виконувати свою роботу.

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