Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері Еспресо.

"Мені складно говорити саме про Запорізьку область, тому що підрозділ, командиром якого я є, виконуємо завдання на Донеччині, а також у межах Харківської області. Але спілкуючись з побратимами, ситуація в принципі однакова по лінії бойового зіткнення. Противник на поточний момент знизив активність застосування броньованої техніки, оскільки їх переважна більшість знищується українськими Силами оборони, нашими ударними дронами, не досягаючи навіть передньої лінії бойового зіткнення. Тому противник вчиняє зухвалі дії тільки коли є несприятливі погодні умови, до прикладу густий туман. Тоді вони застосовують броньовану техніку. Так переважно рухаються на високоманевненній - це двоколісні мотоцикли, Баггі і також рухаються пішим ходом", - сказав він.

Юрій Федоренко також зауважив, що ворог суттєво переважає у кількості особового складу. Цей ресурс для росіян є найдешевшим.

"Противнику байдуже на втрати, які вони несуть, і спробую пояснити чому. На Росії на поточний момент немає примусової мобілізації. Вони підкуповують за рахунок нафто-доларів своїх громадян на війну проти України. Відповідно соціального напруження не спостерігається, найближчим часом спостерігати знову буде. Це свідомий вибір росіян воювати проти українців за гроші. І для того, щоб вони не могли підкуповувати своє населення, знову ж таки, для виправлення ситуації на лінії бойового зіткнення, ми маємо говорити про можливості нанесення вогневих ударів вглибину Російської Федерації, по законних військових об'єктах, це принципово важливо", - наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".