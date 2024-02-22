Ситуація в Авдіївці та на південному напрямку, постачання літаків F-16: Зеленський провів засідання Ставки

Про це президент повідомив у telegram.

"Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленському відзвітували про ситуацію на Авдіївському та південному напрямках. Він зазначив, що в Авдіївці відбувається створення нової лінії оборони укріплення рубежів. Водночас у Кринках, що на Херсонщині, плацдарм тримають українські морські піхотинці

"Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - додав президент.