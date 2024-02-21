Росіяни з Авдіївки перекидають вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту, - Жорін
Російські окупанти почали перекидати свої вцілілі підрозділи з Авдіївки на інші напрямки
Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно - вони будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та залежно від того, хто з них виживе", - написав він.
Жорін зауважив, що на інших напрямках може бути складна ситуація.
"Тим більше з Авдіївки почали перекидати вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту", - додав заступник командира 3-ї ОШБр.
За його словами, окупанти "готувались весь цей час" до боїв, зокрема - накопичували техніку та зброю, а також готували сили й резерви.
"Зараз РФ починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку", - резюмував Жорін.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста.
- 20 лютого у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що російські війська різко знизили темп своїх наступальних операцій під Авдіївкою після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.
- 20 лютого повідомлялось, що після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупаційні війська, ймовірно, намагатимуться продовжити свій наступ західніше від міста, але їм навряд чи вистачить для цього боєздатності.
- 20 лютого Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, основною ціллю росіян наразі є селище Ласточкине.
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