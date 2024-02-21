Росіяни з Авдіївки перекидають вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту, - Жорін

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно - вони будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та залежно від того, хто з них виживе", - написав він.

Жорін зауважив, що на інших напрямках може бути складна ситуація.

"Тим більше з Авдіївки почали перекидати вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту", - додав заступник командира 3-ї ОШБр.

За його словами, окупанти "готувались весь цей час" до боїв, зокрема - накопичували техніку та зброю, а також готували сили й резерви.

"Зараз РФ починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку", - резюмував Жорін.