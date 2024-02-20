"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, основною ціллю росіян наразі є селище Ласточкине
Про це він написав у Telegram.
"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити", - зазначив він.
За словами Жоріна нині Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.
"Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - заявив Жорін.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста.
- 20 лютого у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що російські війська різко знизили темп своїх наступальних операцій під Авдіївкою після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.
- 20 лютого повідомлялось, що після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупаційні війська, ймовірно, намагатимуться продовжити свій наступ західніше від міста, але їм навряд чи вистачить для цього боєздатності.
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