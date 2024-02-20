"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він написав у Telegram.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити", - зазначив він.

За словами Жоріна нині Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.

"Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - заявив Жорін.