Ситуація в Авдіївці: ворог намагається заходити із промзони у будинки, - офіцер Морозов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація поки що залишається складною, є точки зіткнення там, де ворог продовжує активно діяти - це звичайно Степове, також напрямком Очеретяне. Знову ж таки було невеличке зменшення атакувальних дій відразу після Нового року, але воно швидко припинилося і ворог продовжує залучати всі піхотні штурми, живу силу, а намагаючись все-таки продавити наші Сили оборони біля Степового, - сказав офіцер "Легіону Свободи". - І намагається вийти на збільшення північної клішні за допомогою виходу на оперативний простір біля смт Очеретяне. Південний фланг Авдіївських, так би мовити, оборонних дій залишається важкий, але стабільний, ворог не має там ніяких успіхів".

Військовий Морозов наголосив, що рашисти продовжують спроби зайти через промзону, щоб зайти у місто, житлові будинки зі старої частини Авдіївки, там одноповерхові будинки намагаються там закріпитися, але намагання марні.

"Зазвичай малі тактичні групи, які для того, мабуть, і створення, щоб коли вони їх втратять, то не так було скажемо, боляче. Але це відбувається розвідка боєм, москалів втрачають ці групи й відсилають нові. Тому масової піхотної спроби зайти нема. А малі групи завжди зустрічають, вітають і поважають в останню путь", - додав майор МВС.