Чергове загострення в Авдіївці: начальник МВА Барабаш розповів про ймовірний план наступу окупантів

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

"Спілкуючись з командирами, розуміємо, що скоріш за все буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехвати, є певне перегрупування. Росіяни накопичують сили, тому варто очікувати знову якогось загострення", - повідомив він.

Барабаш розповів про дії окупантів на Авдіївському напрямку та ситуацію на фронті в цілому. За його словами, штурмових дій стало менше, але окупанти намагаються тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста то з півдня, то з півночі, по флангах, в лобову.

"Росіяни постійно намагаються малими групами тримати в напрузі ЗСУ. Але, наприклад, промка є сірою зоною. Окупанти намагаються туди заходити, а українські війська не дають їм пройти. Як тільки вони туди заходять, ЗСУ відпрацьовують артилерією", - зазначив він.

У Степовому окупанти також активно намагалися проводити штурмові дії. Однак контролю над Степовим у них немає.

Що стосується Новобахмутівки, наші трохи віддавили окупантів на їхні старі позиції й тримають під контролем, додав начальник Авдіївської МВА.