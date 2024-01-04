Чергове загострення в Авдіївці: начальник МВА Барабаш розповів про ймовірний план наступу окупантів
Окупанти намагаються тримати в напрузі всю лінію оборони навколо Авдіївки. Ймовірно, буде чергове загострення на цій ділянці фронту
Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".
"Спілкуючись з командирами, розуміємо, що скоріш за все буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехвати, є певне перегрупування. Росіяни накопичують сили, тому варто очікувати знову якогось загострення", - повідомив він.
Барабаш розповів про дії окупантів на Авдіївському напрямку та ситуацію на фронті в цілому. За його словами, штурмових дій стало менше, але окупанти намагаються тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста то з півдня, то з півночі, по флангах, в лобову.
"Росіяни постійно намагаються малими групами тримати в напрузі ЗСУ. Але, наприклад, промка є сірою зоною. Окупанти намагаються туди заходити, а українські війська не дають їм пройти. Як тільки вони туди заходять, ЗСУ відпрацьовують артилерією", - зазначив він.
У Степовому окупанти також активно намагалися проводити штурмові дії. Однак контролю над Степовим у них немає.
Що стосується Новобахмутівки, наші трохи віддавили окупантів на їхні старі позиції й тримають під контролем, додав начальник Авдіївської МВА.
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Раніше начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку. За його словами, пріоритетним завданням РФ на Авдіївському напрямку є перерізати логістику ЗСУ. Для цього окупанти перекидають багато своїх сил у Степове.
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