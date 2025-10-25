Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради

Про це розповіла депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко в етері Еспресо.

"З приводу Павлограду - звісно, все ж таки наші військові і влада зазначає, що Павлоград, в принципі, зараз ще безпечне місце. Не для прямо знаходження, але безпечне в плані того, що там швидкого погіршення ситуації в плані підходу військ прямо дуже близько до Павлограда ніби як немає", - сказала вона.

На думку депутатки, якщо дивитися реальності в очі, то ситуація дуже нестабільна і там.

"І враховуючи просування російських військ - ті, хто, знову ж таки, трішки можуть кудись дозволити собі виїхати далі, більш західніше, то вони, звісно, це роблять. В Павлограді зараз немає критичної ситуації, але звісно, це така наростаюча проблема, яка стає все гостріше і гостріше, на жаль", - підсумувала вона.