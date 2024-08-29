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Ситуація з електроенергією має змінитися на краще, - Оржель

Оксана Ліховід
29 серпня, 2024 четвер
17:17
Війна з Росією світло

Голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель зазначив, що незабаром слід очікувати певного покращення ситуації з електроенергією

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Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У найближчі тижні слід очікувати певного покращення ситуації. Проте ми досі перебуваємо в умовах, коли кожної ночі росіяни намагаються завдати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Якщо нових атак не буде, є шанс, що енергетики зможуть стабілізувати ситуацію та зменшити обсяги обмежень. Натомість аварійні відключення можуть бути замінені на планові та зменшиться застосування черг відключення", - зауважив Оржель.

За словами ексміністра енергетики та захисту довкілля України, в країні є достатня кількість генеруючих потужностей, але є проблеми з їх постачанням до кінцевих споживачів.

"Енергетики працюють над цим, тож потрібно набратися терпіння. Ситуація має покращитися", - наголосив Оржель.

  • Під час останньої масованої російської атаки по Україні 26 серпня чотири енергоблоки двох атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі.
  • Вдень 29 серпня у Києві та ще 11 областях запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
     


 

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
ракетний удар
Енергетика
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