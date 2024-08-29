У Києві та низці областей ввели екстрені вимкнення світла

Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні відключення електроенергії запровадили у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково у Донецькій областях.

Раніше ДТЕК повідомило, що на Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині та столиці ввели екстрені відключення світла.

Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі, зазначили у ДТЕК. У компанії також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.