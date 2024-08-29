У Києві та низці областей ввели екстрені вимкнення світла
Вдень 29 серпня у Києві та ще 11 областях запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі
Про це повідомляє Укренерго.
Аварійні відключення електроенергії запровадили у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково у Донецькій областях.
Раніше ДТЕК повідомило, що на Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині та столиці ввели екстрені відключення світла.
Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі, зазначили у ДТЕК. У компанії також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
- У четвер, 29 серпня, у більшості регіонів України з 07:00 до 22:00 діятимуть три черги вимкнення електроенергії.
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